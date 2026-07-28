Фальшивые улики обрекли мужчину на 27 лет в камере смертников

Обвинения над Джимми Дунканом рухнули спустя десятилетия благодаря шокирующей видеозаписи.Житель штата Луизиана по имени Джимми Дункан провел в камере смертников почти три десятилетия в ожидании высшей меры наказания по делу об убийстве малолетней дочери своей сожительницы.
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