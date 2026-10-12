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МОСИНФОРМ

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Юные москвичи выбрали картины для детской экскурсионной программы галереи Василия Нестеренко

Юные москвичи выбрали картины для детской экскурсионной программы галереи Василия Нестеренко

На платформе «Активный гражданин — детям» завершился опрос, посвященный подготовке специальной экскурсионной программы для детей и подростков в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко, которая открылась весной этого года.

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