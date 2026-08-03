Обращение заключенного к президенту РФ отобрали у адвоката в колонии Сергей Аксёнов Фото: Ilya Moskovets / URA.
Политзек-русофил Ермек Тайчибеков: Путин, Россия, помогите!
Комментарии
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Андрей Ворожейкин
Ничего не сделает система - Александр Габышев по подобному обвинению "на принудительном лечении", т.е. в тюрьме.
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1 м.
eval15mailru
Слишком часто заискиваем перед дрг=угими государствами. От позиции заискивания зависят судьбы верных людей. Можно ведь и у нас заточить значимые фигуры для последующего обмена. Нерешительность - наша слабость.
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1 м.
eval15mailru
А то, что бросили на произвол судьбы и бессильны оказать поддержку казахстанцам - участникам СВО, это сильнейший прокол нашей страны.
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1 м.
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