Андрей Ворожейкин Ничего не сделает система - Александр Габышев по подобному обвинению "на принудительном лечении", т.е. в тюрьме.

eval15mailru Слишком часто заискиваем перед дрг=угими государствами. От позиции заискивания зависят судьбы верных людей. Можно ведь и у нас заточить значимые фигуры для последующего обмена. Нерешительность - наша слабость.