БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Политзек-русофил Ермек Тайчибеков: Путин, Россия, помогите!

Политзек-русофил Ермек Тайчибеков: Путин, Россия, помогите!

Обращение заключенного к президенту РФ отобрали у адвоката в колонии Сергей Аксёнов Фото: Ilya Moskovets / URA.

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
Ничего не сделает система - Александр Габышев по подобному обвинению &quot;на принудительном лечении&quot;, т.е. в тюрьме.
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1 м.
eval15mailru
Слишком часто заискиваем перед дрг=угими государствами. От позиции заискивания зависят судьбы верных людей. Можно ведь и у нас заточить значимые фигуры для последующего обмена. Нерешительность - наша слабость.
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1 м.
eval15mailru
А то, что бросили на произвол судьбы и бессильны оказать поддержку казахстанцам - участникам СВО, это сильнейший прокол нашей страны.
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1 м.