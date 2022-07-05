Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Началась чистка культурыМосковские власти...
  • Иван Иваныч Иванов
    Нурлан опоздал, её давно уже в некоторых кругах зовут Ксюшадь...Сабуров обозвал С...
  • Россиянин
    Начальников надо наказывать строго. Надо просто выгонять с работы с волчьим билетом. Что бы мог работать только дворн...За год переезжал ...

Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену с просьбой о помощи

Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену с просьбой о помощи

Баскетболистка из Соединённых Штатов Америки Бриттни Грайнер, которую арестовали в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, в День независимости американского государства направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить её.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх