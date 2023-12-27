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Тепло ли тебе, девица? Врач рассказал о четырех способах быстро согреться даже в лютый мороз

Тепло ли тебе, девица? Врач рассказал о четырех способах быстро согреться даже в лютый мороз

И мы сейчас, конечно, не про популярный народный метод с алкоголем. Как не раз объясняли врачи, спиртное хоть и позволяет быстро почувствовать тепло на холодной улице, но это ощущение так же быстро проходит.

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