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Җырчы Альбина Латыйпова вафат

Җырчы Альбина Латыйпова вафат

Җырчы Альбина Латыйпова вафат. Ул яман шеш авыруы белән көрәшкән. Бу хакта «Матбугат.ру» хәбәр итә. «Альбинаны сәхнәдә дә күреп була иде, журналистика өлкәсендә дә хезмәт куйды ул, күп еллар «Казан» телерадиокомпаниясендә эшләде.

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