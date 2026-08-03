Җырчы Альбина Латыйпова вафат. Ул яман шеш авыруы белән көрәшкән. Бу хакта «Матбугат.ру» хәбәр итә. «Альбинаны сәхнәдә дә күреп була иде, журналистика өлкәсендә дә хезмәт куйды ул, күп еллар «Казан» телерадиокомпаниясендә эшләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии