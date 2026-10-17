Мужчина проник в пустой дом знакомой, сварил пельмени, выпил чай, вымыл посуду, а затем похитил вещи на сумму 38,7 тысячи рублей.
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