В Красноярск идут 30-градусные морозы

Служба спасения Красноярского края предупреждает о резком похолодании в регионе. По информации спасателей, в центральных районах, куда входит и Красноярск, местами ожидается морозная погода, а на севере температура опустится до -30.
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