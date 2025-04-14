Пожар на улице Маршала Новикова локализован. МЧС показало дополнительные фото с места возгорания.
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Пожар на улице Маршала Новикова локализован. МЧС показало дополнительные фото с места возгорания.