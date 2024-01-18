Конунг Ингвар Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.
Поэтесса Алла Боссарт любит Россию
Комментарии
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Natalija Osminina
Да скоро и русофобия будет не в моде. Скорее, наоборот, будет- мир качнется в русофилию. Так что копец этим гнидам.
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27 мин.
Алексей Горшков
Не только мы - "маятник",качающийся из стороны в сторону?
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23 мин.
Natalija Osminina
Ну да. Синусоида. Маятник. Циклы. Как ни назови. Любая система дойдя до своего апогея, выворачивается наизнанку, меняя плюс на минус.
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10 мин.
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