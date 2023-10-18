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Нижегородская правда

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Нижегородские предприятия приглашаются на льготных условиях к участию в международной выставке пластмасс и каучука

Нижегородские предприятия приглашаются на льготных условиях к участию в международной выставке пластмасс и каучука

Нижегородские производители полимерной продукции смогут на льготных условиях представить свои товары на международной выставке пластмасс и каучука Ruplastica, которая пройдет с 23 по 26 января 2024 года в Москве.

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