Спонсоры демократов призвали Байдена сняться с выборов

фото: Документ составил Leadership Now Project. Президенту США Джо Байдену группа спонсоров Демократической партии (входят бизнесмены и влиятельные активисты) направили письмо с призывом снять кандидатуру с выборов главы страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)