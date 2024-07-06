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Спонсоры демократов призвали Байдена сняться с выборов

фото: Документ составил Leadership Now Project. Президенту США Джо Байдену группа спонсоров Демократической партии (входят бизнесмены и влиятельные активисты) направили письмо с призывом снять кандидатуру с выборов главы страны.

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