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WT: семья девушки, убитой нелегалом, подаёт в суд на администрацию Байдена

WT: семья девушки, убитой нелегалом, подаёт в суд на администрацию Байдена

Семья девушки, убитой нелегальным иммигрантом, подаёт иск в суд на администрацию Байдена, сообщает The Washington Times.

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