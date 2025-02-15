Экс-замглавы ХМАО арестован на два месяца за получение взятки 7,5 млн рублей

ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов Суд принял решение о заключении под стражу на два месяца бывшего первого замглавы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Алексея Шипилова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органах.