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Экс-замглавы ХМАО арестован на два месяца за получение взятки 7,5 млн рублей

Экс-замглавы ХМАО арестован на два месяца за получение взятки 7,5 млн рублей

ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов Суд принял решение о заключении под стражу на два месяца бывшего первого замглавы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Алексея Шипилова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органах.

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