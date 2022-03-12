Денис Казанский: «Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей? Потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ»

Денис Казанский считает, что незрелищный хоккей на Олимпиаде был обусловлен уровнем КХЛ. – Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022? – Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями.

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