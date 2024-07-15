Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российских активов «Яндекса»

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», в ходе которой продала свою оставшуюся миноритарную долю в размере примерно 28%, и полностью вышла из состава акционеров группы, говорится в сообщении МКПАО «Яндекс».