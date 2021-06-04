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Анатолий Печатников: в этом году переток средств граждан с депозитов на рынок ценных бумаг продолжится

Анатолий Печатников: в этом году переток средств граждан с депозитов на рынок ценных бумаг продолжится

«В целом для банковской системы нет большой угрозы от того, что люди сокращают депозиты и переводят деньги на рынок ценных бумаг», — считает заместитель президента — председателя правления ВТБЗаместитель президента — председателя правления, руководитель розничного блока ВТБ Анатолий Печатников и главный редактор Business FM Илья Копелевич на Петербургском международном экономическом форуме обсудили вопрос продления программы льготной ипотеки и переход граждан с депозитов на рынок ценных бумаг.

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