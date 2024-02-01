В офисе НБА не обеспокоены недавними «вспышками нападения»

На фоне ряда индивидуальных перфомансов за последние две недели – Лука Дончич набрал 73 очка, Джоэл Эмбиид – 70, Девин Букер и Карл-Энтони Таунс – по 62 – исполнительный вице-президент и глава баскетбольных операций НБА Джо Дюмарс заявил в среду, что в офисе НБА не встревожены такими цифрами, потому что средний показатель по лиге вырос лишь незначительно по сравнению с прошлым сезоном.