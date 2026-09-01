Названы самые популярные гибриды и электрокары

GEELY EX5 EM-I — самый популярный гибрид у частных и корпоративных клиентов за 7 месяцев 2026 года. По данным маркетингового агентства НАПИ, за январь-июль 2026 года было реализовано 40,53 тысяч новых подзаряжаемых гибридов PHEV, что на 140,3% больше, чем в прошлом году.
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