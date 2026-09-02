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В алтайских лесах собирают грузди и лисички, опят ждут через две недели. Фото

В алтайских лесах собирают грузди и лисички, опят ждут через две недели. Фото

Первые дни осени порадовали грибников Алтайского края: в лесах по-прежнему активно растут грузди, лисички и маслята.

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