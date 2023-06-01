Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют для разведки на Купянском направлении местных жителей

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют мирных граждан для разведки в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России.
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