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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют для разведки на Купянском направлении местных жителей

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ используют для разведки на Купянском направлении местных жителей

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют мирных граждан для разведки в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России.

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