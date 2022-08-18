Общение с бывшими при новых отношениях: почему это происходит?

Общение с бывшими при новых отношениях часто вызывает недоумение со стороны партнёра. Подобное поведение становится причиной ревности, ссор и скандалов, а иногда свидетельствует о незакрытом гештальте, что запросто может обернуться возобновлением прежней коммуникации.