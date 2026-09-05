Знакомство в приложении обошлось жительнице Барнаула в 1,5 млн рублей

В отдел полиции по Октябрьскому району Барнаула обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка стала жертвой дистанционных мошенников, которые под предлогом выгодных инвестиций выманили у нее крупную сумму денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.