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Знакомство в приложении обошлось жительнице Барнаула в 1,5 млн рублей

Знакомство в приложении обошлось жительнице Барнаула в 1,5 млн рублей

В отдел полиции по Октябрьскому району Барнаула обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка стала жертвой дистанционных мошенников, которые под предлогом выгодных инвестиций выманили у нее крупную сумму денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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