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Эрнесто Вальверде об 1:4 с «МЮ»: «Атлетик» сохранял шансы на протяжении 80 минут, играл близко к штрафной, давил. Но концовку мы провели плохо»

«Атлетик» проиграл в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (первая игра – 0:3). «Мы играли очень хорошо и сохраняли шансы на протяжении 80 минут, играли очень близко к чужой штрафной, давили на соперника.

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