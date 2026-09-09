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Царьград

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Организаторы МФМ-2026 устроят дегустацию 20 тыс. блюд в Екатеринбурге

Организаторы МФМ-2026 устроят дегустацию 20 тыс. блюд в Екатеринбурге

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Гастрофестиваль "Вкус народов мира" предложит 20 тысяч бесплатных порций.

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