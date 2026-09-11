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МОСИНФОРМ

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Свыше 140 тыс. кружков и секций работало в течение прошлого учебного года в Москве

Свыше 140 тыс. кружков и секций работало в течение прошлого учебного года в Москве

Около 3,6 миллиона записей в кружки и секции оформили москвичи за 2025–2026 учебный год. Детям были доступны свыше 140 тысяч объединений, где можно заниматься наукой, спортом, искусством и культурой.

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