ВАШИНГТОН, 16 февраля, ФедералПресс. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский превратился в инструмент британской разведслужбы MI6, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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