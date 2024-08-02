Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройки

СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройки

С сентября 2024 года гарантийный срок на новостройки снизят с пяти до трех лет. Одновременно законом вводится компенсация морального вреда покупателям квартир в новостройках, если застройщик нарушит свои обязательства Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об участии в долевом строительстве», регламентирующие ответственность застройщиков перед покупателями квартир в новостройках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх