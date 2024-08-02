СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройки

С сентября 2024 года гарантийный срок на новостройки снизят с пяти до трех лет. Одновременно законом вводится компенсация морального вреда покупателям квартир в новостройках, если застройщик нарушит свои обязательства Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об участии в долевом строительстве», регламентирующие ответственность застройщиков перед покупателями квартир в новостройках.