СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройки

С сентября 2024 года гарантийный срок на новостройки снизят с пяти до трех лет. Одновременно законом вводится компенсация морального вреда покупателям квартир в новостройках, если застройщик нарушит свои обязательства Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об участии в долевом строительстве», регламентирующие ответственность застройщиков перед покупателями квартир в новостройках.
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