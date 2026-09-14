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Карпукас — о матче с «Локомотивом»: «Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды»

Карпукас — о матче с «Локомотивом»: «Очень хотелось победить, в том числе потому, что играл против бывшей команды»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас заявил, что очень хотел обыграть «Локомотив», за который выступал ранее.

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