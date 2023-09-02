Военное обозрение

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Российские войска не дали противнику продвинуться под Артёмовском, отразив все атаки штурмовых групп ВСУ

Российские войска не дали противнику продвинуться под Артёмовском, отразив все атаки штурмовых групп ВСУ

Подразделения российских войск отразили новые попытки ВСУ вернуть позиции на флангах Артемовска. Враг бросил в атаку штурмовые группы в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

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