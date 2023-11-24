Среди погибших в ДТП на заснеженной дороге в Павловском районе оказалась вдова участника СВО

Женщина возила гуманитарную помощь в зону спецоперации, у неё осталось четверо детей.Одной из погибших в ДТП на заснеженной дороге в Павловском районе оказалась вдова участника спецоперации и волонтёр Оксана Дорожкина.
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