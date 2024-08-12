Бывший руководитель Arkane Studios обещал порадовать фанатов Prey и Dishonored Рафаэль Ко...

Бывший руководитель Arkane Studios обещал порадовать фанатов Prey и DishonoredРафаэль Колантонио, разработчик основавший Arkane Studios и руководивший ей 18 лет, рассказал, что следующая игра его новой студии WolfEye Studios определенно принесет много радости поклонниками Prey и Dishonored.