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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший руководитель Arkane Studios обещал порадовать фанатов Prey и Dishonored Рафаэль Ко...

Бывший руководитель Arkane Studios обещал порадовать фанатов Prey и Dishonored Рафаэль Ко...

Бывший руководитель Arkane Studios обещал порадовать фанатов Prey и DishonoredРафаэль Колантонио, разработчик основавший Arkane Studios и руководивший ей 18 лет, рассказал, что следующая игра его новой студии WolfEye Studios определенно принесет много радости поклонниками Prey и Dishonored.

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