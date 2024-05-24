NYT: Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках

Россия развернула «передовое оборудование» для подавления работы спутниковой связи Starlink на Украине, это приводит к новым проблемам уже и на «северном» фронте в Харьковской области, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, чиновников и специалистов по радиоэлектронной борьбе.
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