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NYT: Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках

NYT: Россия всё чаще нарушает работу связи Starlink в украинских войсках

Россия развернула «передовое оборудование» для подавления работы спутниковой связи Starlink на Украине, это приводит к новым проблемам уже и на «северном» фронте в Харьковской области, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, чиновников и специалистов по радиоэлектронной борьбе.

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