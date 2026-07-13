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Новый парламент Сирии провел первое заседание после смены власти

Новый парламент Сирии провел первое заседание после смены власти

В Сирии состоялось первое заседание нового Народного собрания после свержения бывшего президента Башара АсадаВ Сирии состоялось первое заседание нового Народного собрания после свержения бывшего президента Башара Асада.

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