Новый парламент Сирии провел первое заседание после смены власти

В Сирии состоялось первое заседание нового Народного собрания после свержения бывшего президента Башара АсадаВ Сирии состоялось первое заседание нового Народного собрания после свержения бывшего президента Башара Асада.
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