Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»

Мало кто обратил внимание, за всей этой круговертью событий, что краткосрочную выгоду от вторжения в Курскую область получили два человека: Зеленский, понятно, и Камала Харрис, новый кандидат в президенты США от демократической партии, взамен выпавшего Байдена.
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