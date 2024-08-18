Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»

Мало кто обратил внимание, за всей этой круговертью событий, что краткосрочную выгоду от вторжения в Курскую область получили два человека: Зеленский, понятно, и Камала Харрис, новый кандидат в президенты США от демократической партии, взамен выпавшего Байдена.