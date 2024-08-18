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  • Eduard
    Правильно сами их разыгрывайте,сначала сделайте вид что повелись,а потом послали!«Пароль от Госусл...
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Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»

Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»

Мало кто обратил внимание, за всей этой круговертью событий, что краткосрочную выгоду от вторжения в Курскую область получили два человека: Зеленский, понятно, и Камала Харрис, новый кандидат в президенты США от демократической партии, взамен выпавшего Байдена.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Харрис,вспомни о своих предках и накажи обидчиков))
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16 час.

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