Воссоздано лицо единственного фараона, погибшего в бою

Реконструкция внешности фараона Секененра Тао II, который погиб в бою с гиксосами 3500 лет назад / © Cicero Moraes Как сообщает издание Daily mail, археологи изучили мумию фараона Секененра Тао II, который правил примерно в 1569-1554 годах до н.