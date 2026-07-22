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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о СМИ: «Не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, но журналисты специально пытаются спровоцировать»

Полузащитник « Локомотива » Алексей Батраков считает, что некоторые журналисты пытаются спровоцировать футболистов.

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