Кто из Славянска сбежал, тот и к украинцам сбежать может...

15 октября пошли слухи, что Гиркин (Стрелков, как известно, погиб в 2014 году в Славянске, а вот Гиркин выжил) таки пошёл на фронт - не то на должность начальника штаба, не то на должность заместителя командира одного из добровольческих батальонов.