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Кто из Славянска сбежал, тот и к украинцам сбежать может...

15   октября  пошли  слухи,  что     Гиркин (Стрелков,  как  известно,  погиб  в  2014    году  в  Славянске,  а  вот   Гиркин  выжил)  таки  пошёл          на  фронт    -    не  то на  должность   начальника  штаба,  не то  на  должность  заместителя   командира одного  из добровольческих   батальонов.

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