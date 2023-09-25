Как лечили в России

Павловская больница. Архитектор Матвей Казаков От языческой Руси до Ивана Грозного С древнейших времён людей лечили волхвы, ведуны и их наследники – знахарки и знахари.
Популярные статьи
- Появились кадры последствий ночного прилета по гостинице в Одессе, где проживали офицеры ВСУ и иностранные наемники
- В Сети появились кадры удара российской авиации по украинскому эшелону с военной техникой
- ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины
Свежие комментарии