Разработанный в СССР экраноплан. Иллюстрация: ТК Рогозин / соцсети В качестве оперативного и нестандартного решения для уничтожения на морском театре военных действий, в том числе Черном, Балтийском, Азовском, Каспийском морях, украинских безэкипажных катеров (БЭКов) и кораблей стран НАТО «воюющий сенатор» от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил ударные беспилотные экранопланы.
Россия сможет очистить моря от БЭКов Украины и флота НАТО — нестандартное решение
Комментарии
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Олег Орлов
Экранопланы в отличии от самолетов ещё и более экономичны...
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1 м.
Александр Симаков
А Калибры, Ониксы, Цирконы, Кинжалы и прочее ракетное вооружение не могут очистить Чёрное и Балтийское моря как от БЭКов противника, так и от его традиционного флота?😀 Зачем строить очень дорогой, сложный в экспулатации и пилотировании, высокоаварийный гибрид самолета и корабля, который так же будет пулять теми же ракетами, что и корабли и самолеты? В СССР экранопланы разрабатывали 30 лет... P.S. Мели Емеля... Рогозин уже слетал на Луну в 2024 году,
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1 м.
Александр Симаков
Экраноплапны, в отличии от самолетов, летают только над водой и в хорошую погоду. При высоте волны 2 метра его уже запрещено экспулатировать.
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1 м.
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