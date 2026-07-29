Россия сможет очистить моря от БЭКов Украины и флота НАТО — нестандартное решение

Александр Симаков

А Калибры, Ониксы, Цирконы, Кинжалы и прочее ракетное вооружение не могут очистить Чёрное и Балтийское моря как от БЭКов противника, так и от его традиционного флота?😀 Зачем строить очень дорогой, сложный в экспулатации и пилотировании, высокоаварийный гибрид самолета и корабля, который так же будет пулять теми же ракетами, что и корабли и самолеты? В СССР экранопланы разрабатывали 30 лет... P.S. Мели Емеля... Рогозин уже слетал на Луну в 2024 году,