Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Герзельский мост» пресекли перевозку крупной партии биодобавок

Полицейские остановили на посту грузовой автомобиль «ГАЗель» под управлением 43-летнего жителя Северо-Кавказского региона.

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