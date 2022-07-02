Народные Новости

664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Otchenash
    Ещё несколько ближних мишеней появилось у Российских ракетных войск. И, если со стороны европейских стран время подлё...Авторы GT раскрыл...
  • Ивановна
    Кто его заставлял драться? Сам же пошёлБывшая жена Пьера...
  • Ивановна
    Без Лены Миро ни один семейный скандал не обходитсяНевразумительные ...

Nikkei: решение Путина по «Сахалину-2» поставило Токио перед сложным выбором

Nikkei: решение Путина по «Сахалину-2» поставило Токио перед сложным выбором

Решение Москвы по проекту «Сахалин-2», где имеют долю японские Mitsui и Mitsubishi, поставило Японию перед нелегким выбором между единством «Большой семерки» (G7) в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, пишет газета Nikkei.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх