Nikkei: решение Путина по «Сахалину-2» поставило Токио перед сложным выбором

Решение Москвы по проекту «Сахалин-2», где имеют долю японские Mitsui и Mitsubishi, поставило Японию перед нелегким выбором между единством «Большой семерки» (G7) в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, пишет газета Nikkei.