К 1 сентября 2026 года в Краснодарском крае действовало 609 организаций по вывозу мусора и обращению с отходами, что на 7,8% превышает показатель годичной давности.
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