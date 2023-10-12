Россия и Китай заключат новые соглашения во время предстоящего визита Путина в Пекин

Москва и Пекин работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в столицу КНР, где у него состоится встреча с Си Цзиньпином.
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