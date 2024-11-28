Трамп заявил, что президент Мексики пообещала ему бороться с нелегальными мигрантами

Также политики обсудили способы остановки наркотрафика в США Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум пообещала ему повлиять на поток нелегальных мигрантов, попадающих в США через границу с её страной.
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