Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте

Правительство Татарстана скорректировало санитарное ограничение на общественном транспорте: с 26 ноября туда будут пускать жителей, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса.
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