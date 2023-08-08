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Юлия Ступак: «За два десятка лет в спорте я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать. Для меня эта схема больше не работает»

– Что у вас на душе сейчас? – Если очень коротко, то тотальное спокойствие. Я никуда не бегу, не тороплюсь, не опаздываю.

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