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В чём пойти на работу: 10 стильных образов на каждый день

В чём пойти на работу: 10 стильных образов на каждый день

Приветствую вас, дорогие читательницы и читатели! Коллаж автора Офисным работницам, чей дресс-код не слишком строг, можно составить множество стильных комплектов одежды, используя для этого не только классические элементы одежды, но и трендовые.

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