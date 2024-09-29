Какие 5 знаков зодиака встретят настоящую любовь до конца осени 2024 года Алёна Юрьева Осень часто ассоциируется с ностальгией и одиночеством, но для некоторых знаков Зодиака она станет временем, когда в их жизни произойдет настоящее любовное чудо.
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