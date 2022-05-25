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На отбитых у ВСУ позициях нашли хвалебные книги о дивизиях СС*

На отбитых у ВСУ позициях нашли хвалебные книги о дивизиях СС*

TASS/EPA На отбитых у украинских войск позициях в промзоне Мариуполя нашли художественную литературу, восхваляющую дивизии СС* "Мертвая Голова" и "Галичина", а также украинских националистов времен Гражданской войны 1917 года, сообщает РИА Новости.

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